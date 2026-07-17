Żłobki w Polsce w popłochu. Sejm zdecydował! Ważne zmiany dotyczące dzieci. Prawie wszyscy to robili

Sejm przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. To kolejny etap zmian systemu opieki wczesnodziecięcej. Jak mówią twórcy dokumentu, po zwiększeniu liczby miejsc w żłobkach i innych formach opieki przyszedł czas na podniesienie jakości. Nowe przepisy wzmacniają pozycję zawodową opiekunów, zwiększają bezpieczeństwo i szanse rozwoju najmłodszych oraz skutecznie chronią wizerunek dzieci.

–„Zrobiliśmy ogromny krok w zwiększaniu dostępności opieki nad najmłodszymi. W ciągu ponad 2 lat powstało blisko 50 tysięcy nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci w całej Polsce. Dziś robimy kolejny krok i zwiększamy jakość opieki. Chcemy, aby rodzice mieli pewność, że oddają dziecko pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów, a każde dziecko otrzymuje najlepsze możliwe warunki rozwoju już od pierwszych lat życia – mówi Aleksandra Gajewska, Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomysłodawcy przekonują, że nowelizacja realizuje jeden z najważniejszych celów polityki rodzinnej rządu, czyli zapewnienie dzieciom jak najlepszego startu w przyszłość, rodzicom większego poczucia bezpieczeństwa i możliwości godzenia życia rodzinnego z aktywnością zawodową, a opiekunom stworzenie warunków do rozwoju zawodowego oraz zwiększenia prestiżu ich pracy. Wśród zmian jest ta mówiąca o ochronie wizerunku dzieci. Tym samym kończy się praktyka, którą stosują niemal wszystkie żłobki w Polsce, czyli wykorzystywanie wizerunku swoich małych podopiecznych do promocji w internecie, w tym mediach społecznościowych. Nowelizacja wzmacnia ochronę prywatności dzieci.

Placówki opieki nie będą mogły publikować wizerunku dziecka, nawet za zgodą rodzica, w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych. - Jako pierwsi w Polsce wprowadzamy konkretne regulacje ustawowe chroniące wizerunek najmłodszych. Dziecko nie może i nie będzie reklamą żłobka. Ma prawo do prywatności. To zmiana oczekiwana przez rodziców i w pełni podyktowana troską o bezpieczeństwo tych, którzy jeszcze nie mogą zabrać głosu – mówi Aleksandra Gajewska i dodaje, że rodzice nadal będą mogli otrzymywać zdjęcia swoich dzieci do prywatnego użytku za pośrednictwem wewnętrznych systemów komunikacji. To nie wszystko. Szczegóły poniżej.

Lepsza jakość opieki od pierwszych dni życia dla dzieci. Zawód opiekuna zyska też "należny prestiż"

Nowe przepisy koncentrują się również na jakości opieki i edukacji wczesnodziecięcej. Nowelizacja ustawy wprowadza m.in.: jednolite i doprecyzowane wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, obowiązkowe szkolenia z zakresu standardów opieki oraz system stałego podnoszenia kompetencji zawodowych, standardy zdrowego żywienia w żłobkach i klubach dziecięcych, tj. ograniczenie cukrów i soli w posiłkach na rzecz częstszego stosowania warzyw i owoców od lokalnych dostawców, obowiązek zapewnienia dzieciom bezpiecznej przestrzeni do codziennej zabawy na świeżym powietrzu. "To rozwiązania, które mają zapewnić dzieciom jeszcze lepsze warunki rozwoju, a rodzicom większą pewność, że ich dziecko przebywa pod profesjonalną i bezpieczną opieką", zapewniają pomysłodawcy.

Jak przekazuje biuro poselskie Aleksandry Gajewskiej, w Polsce pracuje dziś około 33 tysięcy opiekunów dzieci w wieku do lat 3. To oni każdego dnia wspierają rozwój najmłodszych, budują ich poczucie bezpieczeństwa i uczą pierwszych relacji społecznych. Nowelizacja po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wzmacnia status tej grupy zawodowej. Opiekunowie zyskają m.in. ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, cyfrową legitymację zawodową, 33-procentową ulgę w publicznym transporcie zbiorowym, płatny czas na podnoszenie kwalifikacji, system nagród za szczególne osiągnięcia, ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekunki i Opiekuna Małego Dziecka. - To rozwiązania, które mają zwiększyć atrakcyjność zawodu i zachęcać najlepszych specjalistów do pracy z najmłodszymi dziećmi - czytamy.

Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska podkreśla, jak ważna jest rola opiekunów w procesie rozwoju najmłodszych: „Ktoś, kto każdego dnia uczy dziecko pierwszych słów, pierwszych relacji i pierwszej samodzielności, wykonuje jedną z najważniejszych prac w naszym społeczeństwie. Chcemy, aby zawód opiekuna małego dziecka był zawodem odpowiednio docenianym”.

Ustawa rozwija również alternatywne formy opieki poprzez przekształcenie obecnej instytucji dziennego opiekuna w punkty opieki dziennej. Nowe rozwiązanie ma w praktyce ułatwić samorządom tworzenie takich placówek, umożliwi organizowanie zastępstw, zatrudnianie kilku opiekunów oraz zapewni większą stabilność funkcjonowania. - To rozwiązanie szczególnie potrzebne dla mniejszych gmin, gdzie wybudowanie żłobka dla kilkudziesięciu dzieci byłoby trudne do zrealizowania - podkreślono.

W kolejnym tygodniu (20-24 lipca) ustawa będzie rozpatrywana przez Senat, a następnie trafi na biurko Prezydenta.