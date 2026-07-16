Pogoda w Krakowie: prognoza na 17-19 lipca

Początek weekendu w Krakowie zapowiada się wyjątkowo letnio, ale kolejne dni przyniosą odmienną aurę. Piątek będzie upalny i słoneczny, jednak już sobota przyniesie opady deszczu i znaczny spadek temperatury, który utrzyma się również w niedzielę. Weekend pokaże więc dwa zupełnie różne oblicza pogody.

Piątek: upalny początek weekendu

Piątek, 17 lipca, będzie w Krakowie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 34 stopnie Celsjusza. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 20 stopni. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, a prawdopodobieństwo opadów będzie znikome. Wiatr powieje z niewielką prędkością około 2 m/s, co sprawi, że odczuwalny będzie przede wszystkim upał.

Sobota przyniesie zmianę aury

Po gorącym piątku nadejdzie gwałtowna zmiana. W sobotę, 18 lipca, pogoda w Krakowie wyraźnie się pogorszy. Przede wszystkim należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura spadnie o kilka stopni – w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza, a więc będzie znacznie chłodniej niż dzień wcześniej. Nocą temperatura obniży się do około 19 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Niedziela: chłodniej, ale już bez deszczu

Ostatni dzień weekendu, 19 lipca, przyniesie uspokojenie aury, ale nie powrót upałów. W niedzielę w Krakowie nie powinno już padać, jednak na niebie utrzyma się duże zachmurzenie. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą 26 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie dalsze ochłodzenie – temperatura minimalna spadnie do około 17 stopni. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie przy takiej pogodzie?

Piątkowa, upalna pogoda będzie idealna na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. To doskonały moment na długie spacery, aktywności nad wodą czy relaks w parkach i ogródkach kawiarnianych. Z kolei deszczowa sobota może pokrzyżować plany plenerowe, zachęcając raczej do skorzystania z oferty kulturalnej miasta i odwiedzenia miejsc pod dachem. Niedziela, choć chłodniejsza i pochmurna, będzie już bezdeszczowa, co ponownie pozwoli na spacery, jednak warto mieć ze sobą cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather