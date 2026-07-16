34-latek z Kolumbii zatrzymany w Muzeum Auschwitz! Porażające zachowanie obcokrajowca

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-16 11:15

To nie było spokojne popołudnie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Policjanci zatrzymali tam 34-letniego obywatela Kolumbii. Funkcjonariusze z biura prasowego KWP w Krakowie podali szczegóły. Obcokrajowiec wykonał gest, który poskutkował poważnymi zarzutami. Szczegóły w artykule.

Brama wjazdowa do obozu Auschwitz z napisem Arbeit Macht Frei. O zatrzymaniu turysty przeczytasz na SE.
Autor: Peitraveling/ Shutterstock Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau

Akcja policji w Muzeum Auschwitz. Kolumbijczyk zatrzymany

- 15 lipca policjanci zostali powiadomieni przez Straż Muzealną byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau o ujęciu obywatela Kolumbii w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa propagowania nazizmu - poinformowało biuro prasowe Małopolskiej Policji.

Okazało się, że 34-letni mężczyzna pozował do zdjęcia, wykonując przy tym gesty pozdrowienia hitlerowskiego. Fotografię wykonywał kolega zatrzymanego. Mundurowi zabezpieczyli telefon 34-latka. 

- Policjanci ustalili, że Kolumbijczyk w Polsce przebywa na terenie województwa wielkopolskiego gdzie pracuje w jednej z firm. O szczegółach sprawy została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu. Na podstawie zebranych dowodów podejrzanemu został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze: dwóch tysięcy złotych oraz podanie wyroku do wiadomości publicznej - przekazali przedstawiciele KWP w Krakowie.

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Funkcjonariusze przypominają przy tej okazji, że za przestępstwo propagowania nazizmu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat. W tym przypadku obyło się bez więzienia, ale mundurowi zapewniają, że nie będzie pobłażania wobec tych, którzy dopuszczają się takich zachowań w miejscu pamięci.

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