i Autor: MAREK LASYK/REPORTER

PILNE

Kraków: Zaczął dusić lekarkę w parku. W jego mieszkaniu znaleziono zmasakrowane zwłoki matki

W Parku Krakowskim doszło do przerażającego ataku na kobietę, którą początkowo zidentyfikowano jako lekarkę. Sprawca zakneblował jej usta i zaczął dusić. To jednak nie koniec makabrycznych wydarzeń. W jego mieszkaniu policja odkryła zmasakrowane zwłoki jego matki. Wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa.