Od kilku dni trwały poszukiwania czterech młodych krów, które uciekły z gospodarstwa we Wrocimowicach (gmina Radziemice). W tej sprawie miejscowy samorząd wydał nawet ostrzeżenie, że ważące po około 450 kg krowy mogą być agresywne, dlatego nie należy się do nich zbliżać. Zwierzęta mogły również stanowić zagrożenie dla samochodów poruszających się drogami. Ostatecznie poszukiwania zakończyły się sukcesem. Krowy zostały namierzone przez drona z kamerą termowizyjną, należącego do Stowarzyszenia Błysk.

- Po 20 minutach poszukiwań krowy zostały odnalezione. Następnie do działań przystąpił weterynarz, który uśpił krowy. Po strzale ze środkiem usypiającym krowy rozproszyły się dlatego ponowie dron został wykorzystany do monitorowania sytuacji z powietrza. Po kilkugodzinnej akcji została zakończona sukcesem. Krowy wróciły do właściciela - relacjonują członkowie Stowarzyszenia "Błysk".

