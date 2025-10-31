Ksiądz z zarzutem udziału w obrocie substancjami psychotropowymi. "Sprawa ma charakter rozwojowy"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-31 7:48

Dziesięć osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie, w związku z udziałem w obrocie substancjami psychotropowymi. W tym gronie jest między innymi 52-letni lekarz, który wystawiał fałszywe recepty na leki opioidowe oraz 45-letni ksiądz, będący odbiorcą psychoaktywnych specyfików. Prokuratura informuje, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Ksiądz

i

Autor: Pexels.com
  • Funkcjonariusze CBZC z Krakowa zatrzymali 10 osób w związku z handlem środkami odurzającymi, w tym fentanylem i oksykodonem. Zatrzymania miały miejsce między majem a październikiem 2025 roku na terenie czterech województw.
  • W proceder, który trwał od 2023 roku, zamieszany był m.in. 52-letni lekarz wystawiający fałszywe recepty. Jednym z zatrzymanych jest także 45-letni ksiądz, który był odbiorcą substancji.
  • W wyniku przeszukań policja zabezpieczyła kilka tysięcy sztuk tabletek i plastrów zawierających m.in. oksykodon, morfinę, alprazolam oraz fentanyl.

Lekarz mózgiem operacji, ksiądz jednym z klientów. Policja zatrzymała 10 osób

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zadali bolesną stratę grupie przestępczej, która na masową skalę wprowadzała do obrotu silne leki opioidowe, w tym fentanyl i oxykodon. Wśród dziesięciu zatrzymanych osób znaleźli się m.in. lekarz, który miał być jednym z kluczowych ogniw procederu, oraz ksiądz z województwa mazowieckiego. Medyk miał masowo wystawiać fałszywe recepty, a duchowny był jednym z odbiorców substancji. Skala procederu, który trwał od 2023 roku, jest porażająca.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa, działając na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, przeprowadzili serię zatrzymań, które objęły łącznie dziesięć osób. Jak informują śledczy, akcja miała miejsce między 29 maja a 2 października 2025 roku na terenie województw małopolskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym niezwykle niebezpiecznego fentanylu i oxykodonu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że grupa działała co najmniej od 2023 roku, budując rozległą sieć dystrybucji. Narkotyki trafiały do odbiorców zarówno poprzez bezpośrednie spotkania, jak i za pośrednictwem firm kurierskich, co miało zapewnić przestępcom anonimowość i bezpieczeństwo.

Polecany artykuł:

Wpadł w szał z powodu wizyty kuratora. To, co robił własnej matce, mrozi krew w…

Co zabezpieczyli funkcjonariusze? Sprawa ma charakter rozwojowy

Działania organów ścigania doprowadziły do zabezpieczenia ogromnych ilości nielegalnych medykamentów. Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli i skonfiskowali kilka tysięcy sztuk tabletek oraz plastrów zawierających substancje o silnym działaniu narkotycznym.

Na liście zabezpieczonych preparatów znalazły się m.in. Oxydolor (zawierający oxykodon), MST 200 mg (morfina), Alprox i Xanax (alprazolam), a także plastry z fentanylem, znanym jako „narkotyk zombie”. Ponadto policja przejęła 270 tabletek leku Doreta. Jak podkreśla Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu, która nadzoruje śledztwo, sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są dalsze zatrzymania i kolejne zarzuty.

Super Express Google News
Ks. Krystian nie pokazuje się w sądzie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
NARKOTYKI
KSIĄDZ