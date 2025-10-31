Funkcjonariusze CBZC z Krakowa zatrzymali 10 osób w związku z handlem środkami odurzającymi, w tym fentanylem i oksykodonem. Zatrzymania miały miejsce między majem a październikiem 2025 roku na terenie czterech województw.

W proceder, który trwał od 2023 roku, zamieszany był m.in. 52-letni lekarz wystawiający fałszywe recepty. Jednym z zatrzymanych jest także 45-letni ksiądz, który był odbiorcą substancji.

W wyniku przeszukań policja zabezpieczyła kilka tysięcy sztuk tabletek i plastrów zawierających m.in. oksykodon, morfinę, alprazolam oraz fentanyl.

Lekarz mózgiem operacji, ksiądz jednym z klientów. Policja zatrzymała 10 osób

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zadali bolesną stratę grupie przestępczej, która na masową skalę wprowadzała do obrotu silne leki opioidowe, w tym fentanyl i oxykodon. Wśród dziesięciu zatrzymanych osób znaleźli się m.in. lekarz, który miał być jednym z kluczowych ogniw procederu, oraz ksiądz z województwa mazowieckiego. Medyk miał masowo wystawiać fałszywe recepty, a duchowny był jednym z odbiorców substancji. Skala procederu, który trwał od 2023 roku, jest porażająca.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa, działając na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, przeprowadzili serię zatrzymań, które objęły łącznie dziesięć osób. Jak informują śledczy, akcja miała miejsce między 29 maja a 2 października 2025 roku na terenie województw małopolskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym niezwykle niebezpiecznego fentanylu i oxykodonu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że grupa działała co najmniej od 2023 roku, budując rozległą sieć dystrybucji. Narkotyki trafiały do odbiorców zarówno poprzez bezpośrednie spotkania, jak i za pośrednictwem firm kurierskich, co miało zapewnić przestępcom anonimowość i bezpieczeństwo.

Co zabezpieczyli funkcjonariusze? Sprawa ma charakter rozwojowy

Działania organów ścigania doprowadziły do zabezpieczenia ogromnych ilości nielegalnych medykamentów. Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli i skonfiskowali kilka tysięcy sztuk tabletek oraz plastrów zawierających substancje o silnym działaniu narkotycznym.

Na liście zabezpieczonych preparatów znalazły się m.in. Oxydolor (zawierający oxykodon), MST 200 mg (morfina), Alprox i Xanax (alprazolam), a także plastry z fentanylem, znanym jako „narkotyk zombie”. Ponadto policja przejęła 270 tabletek leku Doreta. Jak podkreśla Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu, która nadzoruje śledztwo, sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są dalsze zatrzymania i kolejne zarzuty.