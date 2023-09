W środku nocy wjechał samochodem do Wisły. Audi wyciągnęli strażacy. Kierowca był pijany

Kraków. "Książę z Dubaju" okrutnie wyrolował seniora. Stracił ponad 70 tysięcy złotych

Aż trudno w to uwierzyć! 76-letni mieszkaniec Krakowa naprawdę myślał, że przez Internet rozmawia z... księciem i następcą tronu emiratu w Dubaju. Tymczasem padł ofiarą oszusta, który zdobył jego zaufanie i owinął go sobie wokół palca. W pewnym momencie rzekomy książę zaproponował znajomemu z Polski przesłanie prezentu. Podarunek miała stanowić paczka ze złotą biżuterią oraz dużą sumą pieniędzy. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, paczka "utknęła na granicy", a "obdarowany" został poproszony o uiszczenie opłaty celnej.

Zmanipulowany senior na wskazane przez oszusta konto przelał ponad 70 tysięcy złotych. W oczekiwaniu na przesyłkę pochwalił się znajomym posiadanymi na Bliskim Wschodzie koneksjami. Dopiero wówczas do 76-latka dotarł głos rozsądku, wyjaśniający mu, że nie rozmawia z żadnym "księciem z Dubaju", ale ze zwykłym naciągaczem. Sprawa została zgłoszona policji, jednak trudno będzie odzyskać pieniądze przekazane przestępcy przez krakowianina.

