W Krakowie będzie nowy biskup. Kto zastąpi Marka Jędraszewskiego?

Czas mija nieubłaganie. Ponad siedem lat temu, 28 stycznia 2017 r. abp Marek Jędraszewski kanonicznie objął rządy w archidiecezji krakowskiej i odbył ingres do katedry wawelskiej. Uroczystość miała niezwykłą oprawę. Uczestniczył w niej między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą. Rządy abp. Jędraszewskiego w archidiecezji dobiegają jednak końca. W środę, 24 lipca skończy on 75 lat i tym samym osiągnie wiek emerytalny dla duchownych. Hierarcha już wcześniej przesłał na ręce papieża Franciszka swoją rezygnację i czeka na wyznaczenie następcy. Z listu abp. Jędraszewskiego do wiernych wynika, że papież przyjął jego rezygnację. - Pragnę Was, moi Drodzy, powiadomić, że Ojciec Święty przyjął tę rezygnację, prosząc jednocześnie, abym nadal pełnił dotychczasowy urząd biskupa diecezjalnego aż do chwili, gdy mianuje mego następcę - czytamy w liście metropolity krakowskiego.

Watykan nie musi wskazywać nowego biskupa od razu, lecz może dać sobie więcej czasu do namysłu. To sprawi, że kadencja abp. Jędraszewskiego zostanie nieco przedłużona, lecz trudno spodziewać się, by obecny biskup krakowski cieszył się takimi względami papieża jak kardynałowie: Schönborn z Wiednia, czy O’Malley z Bostonu. Oni nadal rządzą swoimi diecezjami, pomimo że już kilka lat temu osiągnęli wiek emerytalny.

W Krakowie od dawna huczy od plotek na temat nowego biskupa. Jak wygląda procedura poprzedzająca nominację? Wskazując nowego biskupa papież dysponuje rekomendacją Dykasterii ds. Biskupów, a także opinią nuncjusza papieskiego (ambasadora) w danym kraju, który po konsultacji z krajowym episkopatem przedstawia papieżowi tzw. terno, czyli nazwiska trzech duchownych proponowanych do objęcia funkcji. Oczywiście papież nie jest związany żadnymi wskazaniami i może podjąć samodzielną decyzję, pomijając podszepty watykańskich urzędników.

Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego kandydat na biskupa oprócz niezachwianej wiary i dobrej opinii musi mieć co najmniej 35 lat i minimum 5-letni staż kapłański, a także przynajmniej licencjat (w Kościele to stopień pomiędzy magisterium a doktoratem) z Pisma Świętego, teologii albo prawa kanonicznego lub "przynajmniej biegłość w tych dyscyplinach". Nowym biskupem krakowskim może zostać zarówno ksiądz, jak i biskup przeniesiony z innej diecezji, bądź z innego urzędu kościelnego. Najbardziej prawdopodobne kandydatury i dalszą część artykułu znajdziecie w poniżej.

Kto zastąpi Jędraszewskiego? Ruszyła giełda nazwisk

Nowego biskupa ostrzegają przed "teściami"

Stolica biskupia w Krakowie to jedna z najbardziej prestiżowych funkcji w polskim Kościele. W obecnej sytuacji jest ona jednak mniej atrakcyjna niż zazwyczaj. Jeden z księży archidiecezji krakowskiej w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, dlaczego niektórzy duchowni mogą odmówić papieżowi przyjęcia nominacji na metropolitę krakowskiego.

W strukturach kościelnych mówi się o tzw. "teściach". W ten sposób nazywa się emerytowanych proboszczów, którzy pozostają w parafii jako rezydenci. Niekiedy sprawiają oni swoim następcom problemy, ponieważ starają się nimi kierować "z tylnego siedzenia". Analogicznie wygląda sytuacja w diecezjach. Ktokolwiek zostanie nowym biskupem Krakowa, będzie musiał poradzić sobie z obecnością w mieście aż dwóch swoich poprzedników: abp. Marka Jędraszewskiego oraz kard. Stanisława Dziwisza. Ci hierarchowie w dalszym ciągu pozostaną ważnymi figurami w polskim Kościele (kard. Dziwisz ma nawet szersze wpływy, sięgające Watykanu oraz Kościoła na świecie) i mogą próbować wywierać wpływ na sytuację w archidiecezji krakowskiej. W związku z tym papież może się zdecydować na "przejściowego" metropolitę, który z racji wieku będzie krótko rządził na Wawelu i szybko zrobi miejsce dla kolejnego biskupa.