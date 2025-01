i Autor: Małopolska Policja

Przyznali się

Ładunek wybuchowy eksplodował przy samym domu. Policja zatrzymała 3 osoby

Policja zatrzymała trzy osoby w związku z eksplozją ładunku wybuchowego, do którego doszło przy prywatnym domu w Szaflarach. W budynku znajdowało się wówczas 6 osób, na szczęście żadna z nich nie ucierpiała. Uszkodzona została natomiast elewacja domu. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 34, 37 i 40 lat. Przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.