Krótsze lekcje w szkołach już od marca? To możliwe! Na ten pomysł wpadli sami nauczyciele należący do Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska. W Polsce od dawna ma miejsce spór o to, czy nauczyciele są odpowiednie wynagradzani za swoją pracę. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenie w tym roku ma wzrosnąć od 239 zł do 296 zł brutto w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Zdaniem nauczycieli, proponowana przez MEN podwyżka jest zdecydowanie za mała. Takie zdanie ma m.in. Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, który właśnie wystąpił z apelem, aby lekcje w szkołach były krótsze.

Nauczyciele od dawna domagają się powiązania swoich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce lub z wynagrodzeniem minimalnym. Przyjęta na 2025 r. 5%-owa waloryzacja jest de facto obniżką, a nie podwyżką. W ciągu ostatnich 10 lat nauczyciele stracili 13% w stosunku do przeciętnego wzrostu płac w gospodarce narodowej - informuje na swojej stronie Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.

W związku z tym, NZZ Oświata Polska wystąpił z postulatem skrócenia lekcji z 45 do 40 minut. - Uznaliśmy, że skoro aktualnie nie jest możliwe urealnienie wynagrodzenia, to konsekwencją tego jest zmniejszenie wielkości produktu – długości godziny lekcyjnej. W ślad za tym powinno też pójść skrócenie godziny rozliczeniowej zajęć pozalekcyjnych (m. in. nauczycieli przedszkola, psychologów, pedagogów) - wyjaśniają nauczyciele. - Postulat Związku spotkał się z żywą dyskusją. Za skróceniem lekcji przemawia m. in. coraz niższa zdolność skupienia uwagi u uczniów, przeciwko – skutki budżetowe, bo niewykluczone, że wraz ze skróceniem długości jednostki lekcyjnej należałoby do ramówki dodać kilka godzin - czytamy na stronie NZZ Oświata Polska.

Czy i ile szkół skróci od marca lekcje w szkołach - nie wiadomo.

Nauczyciel szarpał się z uczniami podczas zajęć w szkole Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.