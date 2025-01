- Nigdy nie zapomnimy okrucieństwa nazistowskiego reżimu wobec bezbronnych ludzi tylko dlatego, że byli Żydami lub należeli do jakiejkolwiek innej mniejszości. W tak ważnym dniu oddajemy cześć wszystkim ofiarom i ich rodzinom - napisał w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Today we remember the horror of the Holocaust. We will never forget the cruelty of the Nazi regime against defenseless people only because they were Jews or belonged to any other minority.



We honor all the victims and their families in such an important day. We will never let…