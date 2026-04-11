Lotnisko szuka "udawanych pasażerów" na jedną noc. Nietypowa rekrutacja

Nowa strefa odlotów czeka na sprawdzian

W nocy z 28 na 29 kwietnia, między 22:00 a 02:00, krakowskie lotnisko przeprowadzi testy nowej Pre-Boarding Zone, urządzonej w przebudowanym dawnym terminalu cargo. To właśnie tam – zanim pojawią się prawdziwi podróżni – potrzebni będą „pasażerowie testowi”.

Jak podkreśla rzeczniczka portu, Monika Chylaszek, zanim infrastruktura zacznie działać operacyjnie, musi przejść pełne sprawdzenie w warunkach zbliżonych do realnych. – Szukamy chętnych, którzy wcielą się w rolę pasażerów i pomogą nam sprawdzić nową przestrzeń w praktyce – wyjaśnia.

Kto może się zgłosić i jak to zrobić?

Do udziału zaproszone są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające ważny dokument tożsamości. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie lotniska. Rekrutacja potrwa do 21 kwietnia.

Testerzy będą proszeni o przejście całej ścieżki pasażera – od wejścia do obiektu, przez kontrolę, aż po zajęcie miejsca w nowej strefie oczekiwania. Celem jest sprawdzenie przepływu ludzi, oznakowania, ergonomii i działania systemów.

Tymczasowa poczekalnia, która odciąży terminal

Przebudowa dawnego terminala cargo trwa od lipca 2025 roku. Efektem jest nowoczesna, tymczasowa strefa odlotowa Non-Schengen, wyposażona w sześć dodatkowych gate’ów i połączona z głównym terminalem na poziomie pierwszego piętra.

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla przepustowości lotniska w czasie rozbudowy głównego terminala. Władze portu podkreślają, że nowa przestrzeń poprawi płynność obsługi pasażerów, zwłaszcza w godzinach szczytu.

28,6 mln zł i pierwszy krok do wielkiej rozbudowy

Wykonawcą prac jest spółka Mostostal Warszawa SA, a wartość inwestycji wynosi 28,6 mln zł brutto. To dopiero początek większego planu modernizacji terminala pasażerskiego, który ma docelowo umożliwić obsługę 19 mln pasażerów rocznie.

Kraków Airport pozostaje drugim największym lotniskiem w Polsce i największym portem regionalnym. W 2025 roku obsłużył rekordowe 13,2 mln pasażerów, a w tym roku prognozy mówią o 15 mln. W letnim rozkładzie lotnisko oferuje 173 połączenia do 39 krajów, obsługiwane przez 30 linii.

