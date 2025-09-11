Kraków Airport rozważa wdrożenie awaryjnego "Planu B" w przypadku problemów z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy nowej drogi startowej.

"Opcja atomowa" zakłada zamknięcie lotniska w Balicach na trzy miesiące, co ma zabezpieczyć przyszłość portu w razie problemów z infrastrukturą.

Prezes Kraków Airport wskazał, że zawieszenie operacji na lotnisku może nastąpić w okresie, gdy obciążenie portu jest najmniejsze.

Lotnisko w Krakowie zamknięte na trzy miesiące? Plan B na wypadek fiaska nowej drogi startowej

Zarząd Kraków Airport przygotowuje awaryjny „Plan B” na wypadek, gdyby nie udało się uzyskać decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do rozpoczęcia budowy nowej drogi startowej. Jak informuje serwis Rynek Lotniczy, wdrożenie tego wariantu, określanego jako "opcja atomowa", wiązałoby się z zamknięciem lotniska w Balicach na okres trzech miesięcy. Decyzja ta ma zabezpieczyć przyszłość portu lotniczego w obliczu potencjalnych problemów z infrastrukturą.

Kilka dni temu rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej drogi startowej na krakowskim lotnisku. Dla portu lotniczego w Balicach to kluczowa i długo wyczekiwana inwestycja, która nie podoba się okolicznym mieszkańcom. Planowana inwestycja może być przez nich torpedowana.

– Zakładamy, że decyzja środowiskowa powinna pojawić się w tym roku. Oczywiście mamy też świadomość, że ona będzie zaskarżana – stwierdza Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport, którego cytuje Rynek Lotniczy.

Zaskarżenie decyzji środowiskowej oznaczać będzie, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach będzie musiała ponownie przeanalizować sprawę, co opóźni wydanie ostatecznej decyzji. Jak zaznacza prezes Strutyński, lotnisko ma nadzieję na szybkie zakończenie procesu administracyjnego, jednak równocześnie przygotowywany jest „Plan B” na wypadek powtórzenia się sytuacji, czyli braku decyzji środowiskowej.

– Niezależnie od budowy nowej drogi startowej, uważaliśmy i uważamy, że lotnisko musi być przygotowane albo na sytuacje kryzysowe albo na jakieś pogorszenie się infrastruktury obecnej drogi startowej. Na przykład w czasie pandemii, gdy ruch lotniczy został wstrzymany, a lotnisko byłoby wtedy przygotowane do remontu, istniała szansa, by tę nagłą sytuację odpowiednio wykorzystać – podkreśla prezes krakowskiego lotniska.

Opcja atomowa, czyli zamknięcie lotniska w Balicach. Padła data

"Opcja atomowa" jest traktowana rozwiązanie ostateczne. Wdrożenie tego planu oznaczałoby zamknięcie lotniska na okres trzech miesięcy. Prezes Łukasz Strutyński podkreśla, że zależy mu na skróceniu tego okresu do minimum. Według planów, port lotniczy Kraków-Balice mógłby zostać zamknięty na czas gruntownego remontu drogi startowej nie wcześniej niż w 2027 roku. Zamknięcie operacyjne planowane jest na sezon zimowy, kiedy lotnisko jest najmniej obciążony ze względu na mniejszy ruch turystyczny.

