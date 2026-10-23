Łukasz Gibała bije na alarm. W budżecie brakuje pieniędzy na wypłaty nauczycieli

Budżet Krakowa świeci pustkami. Zabrakło setek milionów złotych

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował mieszkańców o niezwykle trudnej sytuacji finansowej miasta. Włodarz przekazał, że miejska kasa świeci pustkami, a do końca roku brakuje blisko 390 milionów złotych na realizację bieżących zobowiązań. Największy problem stanowi edukacja, ponieważ w budżecie zabrakło aż 220 milionów złotych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Kolejnym poważnym obciążeniem, na które nie ma pokrycia w budżecie, jest komunikacja miejska. Na ten cel brakuje około 80 milionów złotych. W dramatycznej sytuacji znalazł się również sektor pomocy społecznej, gdzie brakuje 9,5 miliona złotych.

Prezydent Łukasz Gibała zapowiada przegląd finansów. Chce uniknąć zadłużania

W obliczu finansowej zapaści nowy prezydent Krakowa zadecydował o podjęciu pilnych kroków. „W związku z zastaną sytuacją zleciłem wykonanie szczegółowej analizy budżetu” – poinformował w swoim oświadczeniu Łukasz Gibała. Głównym założeniem władz jest uzdrowienie miejskich finansów bez zaciągania kolejnych pożyczek, co mogłoby pogrążyć miasto w jeszcze większych kłopotach.

Urzędnicy magistratu mają teraz za zadanie znalezienie oszczędności, które pozwolą na załatanie blisko 400-milionowej dziury. Łukasz Gibała zaznaczył, że priorytetem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej bez powiększania miejskiego długu, co ma być kluczowe dla przyszłości stolicy Małopolski.

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