Łukasz wracał z kościoła na ukochanym rowerze. Zginął potrącony przez ciężarówkę

W Spytkowicach (pow. nowotarski) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 13-letni chłopiec potrącony przez samochód ciężarowy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18:00 na drodze krajowej nr 7, gdy chłopiec wracał rowerem z wieczornej mszy.

Według wstępnych ustaleń policji, 13-latek jadąc chodnikiem, nagle zjechał na jezdnię. 66-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Śmiertelny wypadek w Spytkowicach. Łukasz pojechał na mszę do kościoła, już nie wrócił

Spytkowice leżą w powiecie nowotarskim. To duża miejscowość z trzema szkołami podstawowymi, zakładami, sklepami, restauracjami. Przez środek miejscowości prowadzi droga krajowa nr 7, prosto na przejście graniczne w Chyżnem. To właśnie na niej doszło do tragedii w niedzielne (2 listopada) popołudnie. Łukasz Sz. († 13 l.) pojechał rowerem do kościoła. Gdy wracał z wieczornej mszy, około godziny 18 doszło do wypadku, w centrum wsi.

– Łukasz jechał rowerem w stronę domu, po chodniku, nikt nie wie co się stało, że ta ciężarówka go potrąciła – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mieszkaniec Spytkowic.

Jak doszło do wypadku? Wstępne ustalenia policji

– Policjanci wykonując czynności pod nadzorem prokuratora wstępnie ustalili, że 13-letni chłopiec kierujący rowerem, jadąc chodnikiem zjechał nagle na jezdnię, w wyniku czego zderzył się z samochodem ciężarowym marki Volvo. Niestety, pomimo natychmiast udzielonej pomocy nie udało uratować się życia chłopca. Kierowca samochodu ciężarowego marki Volvo był trzeźwy. Została mu pobrana krew do badań. Przeprowadzone na miejscu czynności z udziałem prokuratora i biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych pozwolą wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku – poinformowało biuro prasowe małopolskiej policji.

13–latek był spokojnym i wesołym młodym człowiekiem. – Łukasz pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały przyjaciel, dobry kolega i wartościowy młody człowiek. Zostanie też z nami jego uśmiech, radość i pogoda życia – napisali nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej numer 2 w Spytkowicach. Wiadomo, że kierowcą ciężarówki jest 66–latek, mieszkaniec powiatu końskiego w centralnej części Polski. W chwili wypadku był trzeźwy, nie został zatrzymany.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje