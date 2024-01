Luksusowe hotele w Zakopanem najbardziej oblegane. Ponad 700 złotych za pokój!

W poniedziałek, 15 stycznia rozpoczynają się ferie 2024. Jako pierwsi na wypoczynek wyjadą uczniowie z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Liczba rezerwacji świadczy o tym, że wielu z nich wybrało Zakopane na cel feryjnego wyjazdu. Co ciekawe, największym zainteresowaniem turystów cieszą się hotele o podwyższonym standardzie, które oprócz noclegów i wyżywienia oferują pakiety wypoczynkowe: ogniska, kuligi, czy animacje dla dzieci.

- Pierwsze dwa tygodnie ferii cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem. Zima dopisała, jest dostatek śniegu i mróz. Jeżeli chodzi o kolejne turnusy, to będą się dopełniały, ponieważ okienko rezerwacyjne skróciło się nawet do dwóch tygodni przed planowanym przyjazdem - powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Turystów nie odstraszyła drożyzna panująca pod Tatrami. W porównaniu z poprzednim rokiem cena noclegu w hotelu o podwyższonym standardzie wzrosła średnio o 60 zł. Za dobę pobytu w dwuosobowym pokoju w 2024 r. trzeba zapłacić 702 złote (mediana cen). Wyciągi narciarskie podrożały średnio o 7 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu.

