Maciej Musiał poszukiwany przez policję! 28-latek mocno narozrabiał

Policja poszukuje Macieja Musiała! Ma iść do więzienia za użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia

Nowy komunikat małopolskiej policji! Funkcjonariusze z południa Polski opublikowali na swojej stronie na Facebooku pilne ogłoszenie o poszukiwaniach niebezpiecznego kryminalisty. Jak wynika z tej informacji, poszukiwany jest Maciej Musiał. Wiadomo, że chodzi o poważny czyn! Co dokładnie napisali policjanci? "Kraków, 28-letni Maciej Musiał poszukiwany listem gończym. Maciej Musiał poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia (art. 159 kodeksu karnego) i inne przestępstwa" - brzmi początek komunikatu krakowskich policjantów.

Maciej Musiał poszukiwany przez policję. Jednak nie chodzi o znanego aktora

Nie sposób nie zwrócić uwagi na imię i nazwisko poszukiwanego mężczyzny. Jednak wystarczy spojrzeć na wizerunek tego człowieka, by zorientować się, że wbrew pozorom nie chodzi o popularnego aktora, a o zupełnie inną osobę. To po prostu zwyczajna zbieżność nazwisk. "28-latek ostatni raz zamieszkiwał na ul. Sułkowskiego 6 w Krakowie. Poszukiwany ma 179 cm wzrostu i piwne oczy. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-910 lub pod numer alarmowy 112" - proszą o pomoc krakowscy mundurowi.

