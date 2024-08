Małopolska ma problem z kleszczami. Lokalne władze biją na alarm

Kleszcze w Małopolsce to już plaga

Według danych sanepidu, w 2024 r. – do końca lipca – boreliozę zdiagnozowano u 2283 Małopolan. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ta była niższa i wyniosła 2017. Łącznie w 2023 r. na boreliozę zachorowało 4213 osób w Małopolsce. Lokalne władze są zaniepokojone tą statystyką. – Porównanie zapadalności na boreliozę w Małopolsce z innymi województwami pokazuje, że rzeczywiście u nas ten problem jest duży i większy niż w innych rejonach – poinformował we wtorek (13 sierpnia) wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Jak bronić się przed kleszczami?

Przyrodnicy i lekarze przypominają, że można ograniczyć ryzyko kontaktu z kleszczem. Idąc do lasu lub na łąkę, powinniśmy ubrać się tak, aby zakryć jak najwięcej ciała. Pomocne mogą okazać się również środki odstraszające pajęczaki. Po przyjściu z lasu lub innego miejsca, gdzie występują kleszcze, należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeśli mamy kleszcza, należy go usunąć – szybkim, zdecydowanym ruchem przy użyciu pęsety, a miejsce ukłucia - zdezynfekować. Jeżeli mamy problemy z usunięciem kleszcza, należy udać się do lekarza. Czas przy usuwaniu kleszcza jest bardzo istotny, ponieważ według specjalistów do 12 godzin od momentu ukąszenia przez zakażonego osobnika liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu ludzkiego, jest zbyt mała, aby spowodować zakażenie.

