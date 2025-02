500 zł za wjazd do Krakowa? Chcą zablokować nowe przepisy o SCT

Małopolska wieś będzie oblężona turystami. Wszyscy czekają na oficjalne otwarcie!

Uzdrowiska w Polsce cieszą się największą popularnością wśród seniorów, którzy regenerują tam swoje zdrowie oraz odpoczywają w ciszy i spokoju. W ostatnim czasie widać jednak, iż miejscowości tego typu chętnie odwiedzają nie tylko pacjenci ośrodków uzdrowiskowych, ale także turyści spragnieni relaksu z dala od zgiełku miast. Jeśli również lubisz takie lokalizacje, z pewnością spodoba ci się małopolska wieś w gminie Zakliczyn, która lada moment może stać się ulubioną lokalizacją dla turystów i kuracjuszy na terenie Małopolski. Na miejscu powstają bowiem łazienki mineralne.

W Słonej powstaje nowa atrakcja idealna dla kuracjuszy. Łazienki mineralne będą hitem

Słona to niewielka wieś, która do tej pory była raczej omijana przez odwiedzających, lecz w momencie gdy łazienki mineralne zostaną oddane do użytku, sytuacja ta może się zmienić!

Niewiele osób wie o tym, że w Słonej mamy przebadane ujęcia wody mineralnej, która posiada właściwości lecznicze. Dzięki realizowanej inwestycji będzie można z nich skorzystać nie tylko w ramach rekreacji, ale również w celach zdrowotnych - mówił Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna, cytuje portal tarnow.naszemiasto.pl.

Woda lecznicza ma zasilić tężnie, system niecek i brodzików tworzących specjalną ścieżkę do brodzenia boso. Spacerowanie bez obuwia po ścieżce będzie miało dobry wpływ na zdrowie, więc z pewnością spodoba się to kuracjuszom. Tężnie, łazienki mineralne i brodziki to jednak nie wszystko! Na miejscu powstanie także siłownia, altana i ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Termin zakończenia prac przewiduje się na przełom maja i czerwca 2025 roku.

