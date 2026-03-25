Tragiczny finał wypalania traw. Nie żyje 45-latek!

W środę, 25 marca w Szaflarach w powiecie nowotarskim doszło do tragicznego pożaru traw.

W pożarze zginął mężczyzna w wieku około 45 lat – poinformował PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Na miejscu interweniowały dwie jednostki straży pożarnej, które opanowały ogień. W trakcie działań ratowniczych odnaleziono zwłoki mężczyzny.

Trwa ustalanie okoliczności pożaru – dodał kpt. Ciepły.

Pożary traw w Małopolsce w 2026 roku występują już bardzo często.

Od początku roku w Małopolsce odnotowano 1145 interwencji związanych z pożarami traw. W wyniku tych zdarzeń trzy osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć – przekazał rzecznik.

W skali całego kraju strażacy interweniowali w podobnych sytuacjach 10522 razy, 24 osoby zostały ranne, a dwie zginęły.

Wypalanie traw jest zabronione i grozi za nie kara. Za ten proceder grozi grzywna, areszt, a nawet więzienie. Rolnicy za podpalanie traw mogą stracić unijne dopłaty.