Tragiczny finał wypalania traw. Nie żyje 45-latek!

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-03-25 20:08

Tragiczny pożar traw w Szaflarach (powiat nowotarski) zakończył się śmiercią 45-letniego mężczyzny. Strażacy opanowali ogień, jednak podczas działań ratowniczych odnaleziono jego zwłoki. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Straż pożarna z Tychów ratowała 5-latka. Chłopiec... zatrzasnął się w swoim pokoju

W środę, 25 marca w Szaflarach w powiecie nowotarskim doszło do tragicznego pożaru traw. 

W pożarze zginął mężczyzna w wieku około 45 lat – poinformował PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.

72-letni Polak zginął na Zamku Orawskim. Ciało turysty znaleziono na dziedzińcu

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Na miejscu interweniowały dwie jednostki straży pożarnej, które opanowały ogień. W trakcie działań ratowniczych odnaleziono zwłoki mężczyzny

Trwa ustalanie okoliczności pożaru – dodał kpt. Ciepły.

Pożary traw w Małopolsce w 2026 roku występują już bardzo często. 

Od początku roku w Małopolsce odnotowano 1145 interwencji związanych z pożarami traw. W wyniku tych zdarzeń trzy osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć – przekazał rzecznik. 

W skali całego kraju strażacy interweniowali w podobnych sytuacjach 10522 razy, 24 osoby zostały ranne, a dwie zginęły.

Wypalanie traw jest zabronione i grozi za nie kara. Za ten proceder grozi grzywna, areszt, a nawet więzienie. Rolnicy za podpalanie traw mogą stracić unijne dopłaty. 

Pożar magazynu
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
POŻAR TRAW
MAŁOPOLSKIE