W niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa głosowali w referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz rady miejskiej. Głosowanie odbywało się od godziny 7:00 do 21:00.

Kluczową kwestią dla ważności referendum była frekwencja, gdyż prezydent Miszalski wezwał swoich zwolenników do bojkotu głosowania.

Aby odwołanie prezydenta było ważne, frekwencja musiała przekroczyć próg 158 555 osób, a dla odwołania rady – 179 792 osoby.

Referendum w Krakowie. Czy Aleksander Miszalski pozostanie prezydentem miasta?

Niedziela, 24 maja, z pewnością przejdzie do historii Krakowa jako dzień pełen politycznych emocji i niepewności. Mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o przyszłości swojego miasta. Stawką było nie tylko dalsze sprawowanie władzy przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale także los rady miejskiej Krakowa.

Przypomnijmy, że Aleksander Miszalski rządzi Krakowem od 2024 r. Pokonał wówczas w II turze wyborów samorządowych Łukasza Gibałę. Na Miszalskiego zagłosowały wówczas 133 703 osoby (51,04 proc.), natomiast Gibałę poparło 128 269 wyborców (48,96 proc.)

Czy w krakowskim magistracie dojdzie do rewolucji, czy też obecny włodarz i radni zachowają swoje funkcje? Głosowanie trwało od godz. 7:00 do 21:00. Ze względu na deklarację Aleksandra Miszalskiego, który wezwał swoich zwolenników do rezygnacji z udziału w referendum, kluczową kwestią pozostaje frekwencja. Jest niemal przesądzone, że większość Krakowian biorących udział w referendum zagłosuje za odwołaniem prezydenta, aby jednak ten wybór był ważny koniecznie jest przekroczenie progu 3/5 frekwencji z drugiej tury wyborów samorządowych w 2024 r. Na oficjalne wyniki jeszcze poczekamy, lecz znamy już wynik badania exit poll.

Wynik badania exit poll

Badanie exit poll przeprowadziła firma OGB na zlecenie Polsat News. Oto sondażowe wyniki (błąd statystyczny wynosi 2 pkt proc.):

Frekwencja 33,4 proc.

Za odwołaniem prezydenta 97,8 proc., przeciw 2,2 proc.

Za odwołaniem rady miejskiej 96 proc., przeciw 4 proc.

Przypomnijmy, że liczba uprawnionych do głosowania w Krakowie to 587 728. Próg do odwołania prezydenta wynosi 158 555 czyli 26,98 proc. uprawnionych. Próg do odwołania rady to 179 792 czyli 30,59 proc. uprawnionych.

