Małopolskie uzdrowisko zachwyca urokiem nie tylko kuracjuszy

Województwo małopolskie to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju. W otoczeniu gór i wyjątkowej przyrody na miejscu kryje się urokliwa miejscowość uzdrowiskowa, którą już przed laty pokochali kuracjusze, a teraz jej wyjątkowość odkrywają także turyści. Krynicę-Zdrój, bowiem to o tym mieście mowa, odwiedza coraz więcej osób, które szukają ośrodka tętniącego życiem z idealnymi warunkami do aktywności na świeżym powietrzu. Aktualnie w kierunku Krynicy-Zdrój wybywa sporo osób z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego czy wielkopolskiego, ponieważ uczniowie z tych regionów cieszą się właśnie drugim tygodniem ferii.

Krynica-Zdrój idealna na ferie zimowe 2025. Turystów coraz więcej!

Okazuje się, że spora część Polaków w okresie trwających właśnie ferii zimowych jako cel podróżniczy obrała sobie Krynicę-Zdrój. Niewielkich rozmiarów miejscowość to świetna lokalizacja, która oferuje wiele atrakcji zimowych, w tym trasy narciarskie zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w jeździe na nartach. Dodatkowo warto wspomnieć, iż uzdrowiskowy klimat bogaty w lecznicze właściwości sprzyja regeneracji i odpoczynkowi dla całej rodziny, co z pewnością także przyciąga coraz więcej odwiedzających.

Przyjechaliśmy spod Poznania. Dzieci wybrały Krynicę ze względu na śnieg. Jesteśmy tutaj już trzeci raz, wybieramy to miejsce także ze względu na to, że jest mniej ludzi niż np. w Karkonoszach, a także z tego względu, że dzieciaki chcemy pouczyć jeździć na nartach. Są tu bardzo fajne szkoły narciarskie - relacjonowała rodzina z Poznania dla portalu gazetakrakowska.pl.

W Krynicy-Zdroju na odwiedzających czekają jednak nie tylko piękne widoki i trasy narciarskie, ale również sporo innych miejsc wartych zobaczenia. Mowa m.in. o Pijalni Wód Mineralnych, Muzeum Nikifora Krynickiego, Parku Zdrojowym czy Muzeum Zabawek.

