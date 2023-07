i Autor: schauhi/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Dramat w Małopolsce

Malutki chłopczyk zachłysnął się wodą z basenu. Proszą o modlitwę za Dawidka

W Sułkowicach-Bolęcinie (gmina Andrychów) doszło do dramatu. Jak podaje portal wadowiceonline.pl, w niedzielę, 16 lipca malutki chłopczyk zachłysnął się wodą z przydomowego basenu i stracił przytomność. Do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mieszkańcy Sułkowic proszą o modlitwę za Dawidka. We wtorek, 18 lipca w tej intencji sprawowana będzie msza święta.