Mateusz K. i Tomasz J. przyznali się do próby porwania chłopca. Chcieli go wykorzystać seksualnie

Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi K. oraz Tomaszowi J. Mężczyźni planowali porwanie i wykorzystanie seksualne małoletniego chłopca. Podżegaczem do przestępstwa miał być Mateusz K. Dodatkowo śledczy zarzucili im posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze pedofilskim. Obaj przyznali się do wszystkich przedstawionych im zarzutów oraz złożyli wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia jednak treści zeznań oskarżonych. Mateuszowi K. grozi kara od 5 lat pozbawienia wolności do lat 25, a Tomaszowi J. od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności.

- Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w którym skierowano powyższy akt oskarżenia, prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie, zostało wszczęte na podstawie materiałów uzyskanych za pośrednictwem Europolu od The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Organizacja ta zajmuje się monitorowaniem sieci internetowej pod kątem zamieszczania w jej zasobach treści o charakterze pedofilskim oraz wszelkich działań z tym związanych – tj. wymianą, udostępnianiem etc. a także zajmuje się współpracą z największymi operatorami usług internetowych w przedmiocie zwalczania tego typu przestępczości. Na skutek cyklicznych działań kontrolnych oraz monitorujących sieć ww. jednostek jak i lokalnych dostawców internetowych, organy ścigania otrzymały zawiadomienie o możliwości posiadania oraz rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich przez szereg ustalonych osób, co do których w dalszym ciągu będą prowadzone czynności. Oskarżeni Mateusz K. i Tomasz J. w toku prowadzanego śledztwa, przyznali się do wszystkich przedstawionych im zarzutów oraz złożyli wyjaśnienia - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

