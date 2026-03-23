Matka wyjechała za granicę, a dzieci zostawiła w domu. Opiekował się nimi... 12-letni syn

Martyna Urban
2026-03-23 18:26

Policja w powiecie myślenickim interweniowała po zgłoszeniu dotyczącym dzieci pozostawionych bez opieki osoby dorosłej. Na miejscu okazało się, że opiekę nad rodzeństwem miał sprawować zaledwie 12-letni chłopiec, podczas gdy matka wyjechała za granicę.

zdj. ilustracyjne

Autor: Ivan-balvan/ Getty Images

Do niepokojącej sytuacji doszło w jednym z domów na terenie powiatu myślenickiego w województwie małopolskim. Policjanci pojawili się na miejscu w czwartek, 19 marca 2026 roku, po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego możliwego pozostawienia dzieci bez opieki dorosłych. O sprawie jako pierwszy poinformował "Fakt".

Po wejściu do domu funkcjonariusze zastali dwójkę dziewięciolatków. Dzieci poinformowały, że mieszkają tam razem z matką oraz swoim starszym bratem. Jak wyjaśniły, ich mama wyjechała za granicę wraz z koleżanką i miała wrócić po kilku dniach. W tym czasie opiekę nad nimi miał sprawować 12-letni brat, który w momencie wizyty policji przebywał poza domem.

Na miejscu interweniujący dzielnicowi pozostali do czasu wyjaśnienia sytuacji, zapewniając dzieciom bezpieczeństwo. Funkcjonariusze ustalili również, że ojciec rodzeństwa nie mieszka z nimi.

Opiekę nad trójką dzieci przejęła babcia

Policjanci po zapoznaniu się ze sprawą i wysłuchaniu relacji dzieci skontaktowali się z rodziną dzieci. Na miejsce przybyła babcia, która przejęła opiekę nad wnukami. Niedługo później do domu wrócił również 12-letni chłopiec, potwierdzając wersję przedstawioną przez rodzeństwo oraz informując, że to on miał czuwać nad młodszymi dziećmi podczas nieobecności matki.

Z ustaleń służb wynika, że dzieci były w dobrym stanie i nie nosiły śladów zaniedbania. Mimo to sprawa została potraktowana bardzo poważnie. Materiały z interwencji zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który oceni sytuację opiekuńczą w tej rodzinie.

Warto przypomnieć, że pozostawienie dzieci poniżej 18 roku życia bez opieki osoby dorosłej w Polsce może mieć poważne konsekwencje – zarówno prawne, jak i rodzinne. W takich sytuacjach najczęściej wchodzą w grę przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu wykroczeń lub Kodeksu karnego, w zależności od okoliczności.

