Matka z dwuletnim dzieckiem potrącona na pasach. Wideo mrozi krew w żyłach

Ohydne słowa księdza o Wandzie Półtawskiej! Powiedział to w dniu pogrzebu przyjaciółki Jana Pawła II

Wieliczka. Samochód potrącił na pasach matkę z małym dzieckiem. Wideo mrozi krew w żyłach

W poniedziałek, 30 października około godziny 13:00, na ulicy Mickiewicza w Wieliczce, doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącona została 40-letnia kobieta oraz jej dwuletnie dziecko, które znajdowało się w wózku. Na szczęście, zarówno 2-latkowi, jak i jego mamie nic się nie stało. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, 69-letnia kierująca pojazdem została ukarana mandatem w wysokości 3000 złotych. Dodatkowo na jej kontro trafiło 15 punktów karnych.

Policja ku przestrodze opublikowała w Internecie nagranie wideo z potrącenia na pasach w Wieliczce. Mundurowi przed uroczystością Wszystkich Świętych skierowali apel zarówno do kierowców, jak i do pieszych o przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego, ostrożność, koncentrację i dostosowanie się do zmian wprowadzonych na świąteczny czas. Ponadto kierowcy powinni być przygotowani na kontrole techniczne pojazdów, kontrole prędkości oraz kontrole stanu trzeźwości.

Matka z dwuletnim dzieckiem potrącona na pasach. Dramat w Wieliczce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.