Matura 2023: biologia. Arkusze CKE i odpowiedzi z matury 2023 z biologii 11.05.2023 [RELACJA NA ŻYWO]

Matura 2023 rozpoczęła się w czwartek, 4 maja testem z języka polskiego. Uczniowie mają już za sobą wszystkie egzaminy obowiązkowe. Teraz przyszedł czas na rozszerzenia. W czwartek, 11 maja maturzyści przystąpią do matury 2023 z biologii. Od samego rana na Twitterze pojawiały się informacje o przeciekach. Czy są prawdziwe? To się okaże zaraz po egzaminie. Trwa relacja na żywo z matury 2023 z biologii. Co było na maturze 2023 w formule 2015 i formule 2023? Na naszym portalu opublikujemy arkusze CKE, odpowiedzi i inne istotne informacje związane z egzaminem zarówno w nowej, jak i starej formule. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jakie zadania pojawią się na arkuszach, jakie będą pytania z biologii. Matura 2023 z biologii - relacja na żywo.

Matura 2023 z biologii: przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi. Co będzie na maturze z biologii? [Relacja na żywo]

Godz. 9.00

Rozpoczęła się matura 2023 z biologii! Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Godz. 8.40

Arkusze CKE, pytania oraz odpowiedzi z matury 2023 z biologii (formuła 2015 i formuła 2023) znajdziesz w tym tekście! Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na bieżąco.

Godz. 8.30

Egzamin potrwa 180 min (3 godziny). W arkuszach znajdzie się od 20 do 25 zadań, w tym od 6 do 8 zamkniętych.

Godz. 8.00

Zostało 60 minut do rozpoczęcia matury 2023 z biologii. Na Twitterze zaczęły pojawiać się rzekome przecieki z arkusza CKE z biologii. Przypominamy, że może być to próba oszustwa i podczas pisania testu najlepiej polegać wyłącznie na własnej wiedzy.

Godz. 7.30

Maturzyści dzielą się swoimi odczuciami przed matura 2023 z biologii. Niektórzy bardzo się obawiają pytań, a inni wręcz przeciwnie.

Godz. 7.00

Zaczynamy kolejny maturalny dzień! Dziś uczniowie zmierzą się z biologią. Egzamin rozpocznie się punktualnie o godzinie 9.00!

