Matura 2023: biologia formuła 2015. Mamy odpowiedzi i arkusze CKE [FORMUŁA 2015]

Matura 2023 unieważniona! Surowe konsekwencje za zdjęcia arkusza z matematyki. CKE wie, kto to zrobił!

Matura 2023: biologia formuła 2015. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [11.05.2023]

Matura 2023: biologia formuła 2015. W czwartek, 9 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2023 z biologii w formule 2015. Matura z biologii, to dodatkowy przedmiot, na który zdecydowało się ok. 46,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych. Na napisanie matury 2023 z biologii jest 180 minut.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo: Matura 2023: biologia. Arkusze CKE i odpowiedzi z matury 2023 z biologii 11.05.2023 [RELACJA NA ŻYWO]

Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2023 z biologii w formule 2015? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusze.

Poniżej publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi z matury 2022 z biologii! KLIKNIJ i sprawdź, co pojawiło się w ubiegłym roku!

Matura 2023: biologia formuła 2015. Tu znajdziesz Arkusz CKE i odpowiedzi [11 MAJA 2023]

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2023 z biologii formuła 2015. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe.

Jednak na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Sonda Czy stresujesz lub stresowałeś/aś się swoją maturą? Bardzo! W ogóle Trochę