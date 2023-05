Matura: chemia formuła 2023. Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi: "SEM 0.28"

Matura 2023: chemia formuła 2023. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [15.05.2023]

Matura 2023: chemia rozszerzona formuła 2023. W poniedziałek, 15 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2023 z chemii w formule 2023. Matura z chemii rozszerzonej jest kolejnym egzaminem dodatkowym, na który w tym roku zdecydowało się ponad 32 tys. maturzystów, absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. To kolejny tydzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2023 z chemii rozszerzonej w formule 2023? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce, gdy CKE udostępni arkusz - wtedy opublikujemy go w tym artykule.

Maturzyści skończyli już rozwiązywać zadania z matury z chemii. Wymieniają się już między sobą pierwszymi odpowiedziami do zadań z chemii z arkusza CKE. Jaki węglowodór powinien wyjść? - pyta jeden z internautów. - C7H16 - odpowiadają zgodnie maturzyści. - Jak mieliście to zadanie z ołowiem co daliście najpierw KI czy Kcl? - dopytuje z kolei inny zdający. Tutaj uczniowie też są zgodni: jako poprawną podają odpowiedź "KCl". - KCl, bo w roztworze z jonami Cl- i I- będzie faworyzowany produkt PbI, bo łatwiej wychodzi z układu - tłumaczy jeden z maturzystów. Jakie sem wam wyszło - dopytuje kolejny zdający. Również i tym razem maturzyści przychodzą z odpowiedzią: 0.28.

W oczekiwaniu na arkusz CKE i odpowiedzi z chemii rozszerzonej w formule 2023, przypominamy maturę z zeszłego roku - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ, ABY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI

Matura 2023: chemia rozszerzona formuła 2023. Tu znajdziesz Arkusz CKE i odpowiedzi [15 MAJA 2023]

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2023 z chemii rozszerzonej formuła 2023. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco, gdy pojawi się arkusz CKE z chemii w formule 2023. Zadania z matury z chemii rozszerzonej, a także odpowiedzi maturzystów będziemy publikować w tym artykule.

Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe. Jednak na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.