Matura 2023: geografia. Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi z geografii [Matura formuła 2015 i 2023 RELACJA NA ŻYWO]

Matura 2023 język polski rozpoczęła się w czwartek, 4 maja o godzinie 9.00. Uczniowie mają już za sobą wszystkie egzaminy obowiązkowe. Teraz przyszedł czas na rozszerzenia. We wtorek, 16 maja maturzyści przystąpią do matury z geografii. Od samego rana na Twitterze pojawiały się informacje o przeciekach. Czy są prawdziwe? To się okaże zaraz po egzaminie.

Trwa relacja na żywo z matury 2023 z geografii. Co było na maturze 2023 w formule 2015 i formule 2023? Na naszym portalu opublikujemy arkusze CKE, odpowiedzi i inne istotne informacje związane z egzaminem zarówno w nowej, jak i starej formule. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jakie zadania pojawią się na arkuszach, jakie będą pytania z geografii. Matura z geografii 2023 - relacja na żywo.

Sprawdź, co było w arkuszu CKE na maturze z geografii w ubiegłym roku. KLIKNIJ w galerię i zobacz, jakie pojawiły się pytania!

Matura 2023 geografia: przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi. Co będzie na maturze z geografii? [Relacja na żywo]

Godz. 7.30

Matura z geografii jest trzecim z najczęściej wybranych przedmiotów dodatkowych. Z zadaniami podczas matury 2023 zmierzy się prawie 65,4 tys. absolwentów.

(1/2)Jutro - 16 maja 2023 r. - #matura2023 z trzeciego najczęściej wybieranego przedmiotu dodatkowego. O 9:00 z zadaniami z geografii na poziomie rozszerzonym zmierzy się prawie 65,4 tys. absolwentów.Życzymy powodzenia! 🍀👍 pic.twitter.com/90z39u57V6— CKE (@CKE_PL) May 15, 2023

Godz. 7.00

Zaczynamy kolejny maturalny dzień! Dziś uczniowie zmierzą się z geografią. Egzamin rozpocznie się punktualnie o godzinie 9.00!

