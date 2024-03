Matura 2024: Czy trzeba zdać rozszerzenie na maturze 2024? To musi wiedzieć każdy maturzysta

Matura 2024 przesunięta. Jak to możliwe? Co się stało? Nowe komunikaty od CKE. Zobacz aktualny harmonogram maturalny

Matura 2024

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024: Czy trzeba zdać rozszerzenie z matury 2024?

Przypominamy, że z zgodnie z obowiązującymi zasadami, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Dodatkowo uczniowie muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty dodatkowe to:

biologia, chemia,

filozofia,

fizyka,

geografia,

historia,

historia muzyki,

historia sztuki,

informatyka,

j. łaciński i kultura antyczna,

j. mniejszości etnicznej,

j. mniejszości narodowej,

j. obcy nowożytny,

j. polski,

j. regionalny,

matematyka,

wiedza o społeczeństwie.

Aby zdać maturę, maturzysta musi otrzymać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz ustnej. Z przedmiotów dodatkowych w 2024 r. nie ma progu zdawalności.

