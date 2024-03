Matura 2024. Ile razy można poprawiać maturę? Przepisy w tej kwestii są bardzo jasne!

Matura 2024

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024: Ile razy można podchodzić do poprawki?

Ile razy można podchodzić do poprawy matury? W Polsce każda osoba, która wcześniej ukończyła szkołę średnią i zdobyła świadectwo dojrzałości (maturę), ma możliwość poprawienia swoich wyników. Jak wyjaśnia CKE ta zasada dotyczy zarówno absolwentów szkół publicznych, jak i prywatnych. Nie ma ograniczeń wiekowych ani ograniczeń co do liczby podejść do egzaminu. Osoby, które chcą poprawić maturę, mogą zarejestrować się i przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) w Polsce.

Zobacz: Jak zdać maturę po latach? Jak przystąpić do egzaminu maturalnego po przerwie?

Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie poprawy matury w Polsce wiąże się z kosztami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba ubiegająca się o poprawę matury musi uiścić opłatę egzaminacyjną. Opłata ta pokrywa koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu.

Kwota opłaty egzaminacyjnej może się różnić w zależności od roku oraz rodzaju egzaminu (podstawowy, rozszerzony). Najlepiej skonsultować się z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) lub sprawdzić aktualne informacje na ich stronie internetowej.

Matura w PRL-u. Sprawdź w quizie, czy pamiętasz, jak wyglądał ten egzamin „za komuny”! Pytanie 1 z 12 Egzamin maturalny z języka polskiego w PRL obejmował: wypracowanie i test sam test samo wypracowanie Dalej