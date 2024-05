Pewniaki maturalne matematyka 2024. Co będzie na maturze z matematyki?

Pewniaki maturalne matematyka 2024

Matura z matematyki 2024 na poziomie podstawowym już w środę, 8 maja 2023 r. Równo o godz. 9 uczniowie rozpoczną pisanie oraz rozwiązywanie zadań z matematyki. Dla wielu to jeden z trudniejszych obowiązkowych egzaminów maturalnych, dlatego wielu maturzystów do ostatniej chwili próbuje trafić na tzw. pewniaki, czyli zadania, które na pewno trafią do arkusza CKE z zadaniami. Gdyby wiedzieli, z jakimi zadaniami przyjdzie im się zmierzyć, z pewnością mogliby powtórzyć materiał z tej dziedziny.

Matura 2024. Co będzie na egzaminie z matematyki?

Oczywiście, nie da się stuprocentowo przewidzieć, jaki zadania znajdą się na maturze. Dlatego najlepiej nauczyć się najważniejszych tematów z podstawy programowej.

ZOBACZ TEŻ: Matura 2024 matematyka RELACJA NA ŻYWO

Pewną wskazówką mogą być natomiast zagadnienia, które najczęściej pojawiają się w wyszukiwaniach internetowych przed maturą. Tym razem pojawiły się takie określenia jak choćby:

romb

optymalizacja matematyka

zadania optymalizacyjne

mediana

Czy mogą być one brane za pewniaki? Oczywiście należy podchodzić do tego ostrożnie, choć nie zaszkodzi powtórzyć odpowiedniego zakresu materiału.

Co na maturze z matematyki?

Co może być na maturze z matematyki? Oto kilka propozycji - ten materiał lepiej znać:

zadania z funkcji kwadratowej

obliczenia potęg i pierwiastków

zadania z trygonometrii

zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach geometrycznych

geometria

funkcja liniowa

średnia arytmetyczna i dominanta

ciąg arytmetyczny i geometryczny

różnica i suma logarytmów

wartość bezwzględna liczby

podział odcinka trójkąta przez dwusieczną

zastosowanie w geometrii twierdzenia cosinusów (sinusów)

styczna i sieczna, kąt wpisany i kąt środkowy