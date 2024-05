Boże Ciało 2024 w Krakowie. O której msza święta? Trasa procesji i ołtarze

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt dla katolików. Tego dnia wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Odbywają się również tradycyjne procesje z Najświętszym Sakramentem. Nie są one obowiązkowe, jednak wielu wierzących nie wyobraża sobie, by w Boże Ciało nie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Procesje organizują poszczególne parafie, ale w Krakowie odbędzie się też centralna procesja pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 przed katedrą wawelską. Wówczas na ołtarzu polowym będzie sprawowana msza święta. Po jej zakończeniu procesja przejdzie Drogą Królewską spod Wawelu na Rynek Główny. To oczywiście wiąże się z utrudnieniami w centrum miasta. Procesja zatrzyma się przy czterech ołtarzach. Będą one zlokalizowane przy kościołach: św. Idziego, św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha oraz przy Bazylice Mariackiej. Po zakończeniu procesji przy kościele Mariackim zostanie odprawiona druga msza święta polowa. Do udziału w niej zachęcane są szczególnie osoby, które nie mogły wziąć udziału we mszy na Wawelu. Poniżej dalsza część artykułu.

Nie ma taryfy ulgowej dla kierowców. Parkowanie w Boże Ciało jest płatne

Niestety w dniu Bożego Ciała na taryfę ulgową nie mogą liczyć kierowcy. Tego dnia w Krakowie postój w obszarze płatnego parkowania jest płatny na normalnych zasadach. W Krakowie opłaty za parkowanie nie są pobierane tylko w niedziele oraz wybrane dni świąteczne:

1 stycznia – Nowy Rok,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

