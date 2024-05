13-latka urodziła dziecko na szkolnej wyciecze. Chłopczyk nadal jest w szpitalu

Ten poród zaskoczył wszystkich. W połowie maja w Zatorze 13-latka z Mazowsza, która do Małopolski przyjechała na szkolną wycieczkę, urodziła dziecko. Chłopczyk przyszedł na świat w łazience jednego z ośrodków wypoczynkowych. Opiekunowie nastolatki nie wiedzieli, że jest ona w ciąży, dlatego nie mogli wcześniej zapewnić jej fachowej opieki medycznej. Noworodek w stanie ciężkim trafił do szpitala w Prokocimiu. Na szczęście po upływie dwóch tygodni stan zdrowia dziecka się poprawił i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. W dalszym ciągu nie wiadomo jednak, kiedy chłopczyk będzie mógł wyjść ze szpitala.

Lekarze ze szpitala w Prokocimiu przekazali "Faktowi", że ważący 3,2 kg niemowlak trafił na oddział intensywnej terapii. Ze względu na wiek chłopiec nadal jest na OIOM-ie. O jego losie zdecydują instytucje opiekuńcze, ponieważ 13-letnia matka nie ma praw rodzicielskich. Te przysługują pełnoletnim rodzicom. Poniżej dalsza część artykułu.

Kto jest ojcem dziecka?

Po tym, gdy na jaw wyszło, że 13-letnia dziewczynka była w ciąży, policja wszczęła postępowanie dotyczące obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia. Na ten moment nie ustalono jeszcze, kto jest ojcem dziecka. Jeśli jest to osoba w wieku powyżej 17 lat, to będzie odpowiadać karnie. Za obcowanie płciowe z nieletnią nie ponoszą natomiast odpowiedzialności karnej osoby w wieku poniżej 17 lat. Mogą one natomiast odpowiadać przed sądem rodzinnym za demoralizację. W takich przypadkach sąd może orzec o zastosowaniu środków wychowawczych.

