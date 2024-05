Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" ma nową dziewczynę? Wiemy, co to za kobieta

El Dursi obudziła ukochanego w środku nocy. Nie do wiary, co było potem

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" to bardzo poczciwy człowiek. Poczynania mężczyzny śledzą tysiące fanów, którzy bacznie go obserwują i cały czas mu dopingują. Nie można się temu dziwić, w jego życiu w ostatnich miesiącach wydarzyła się prawdziwa rewolucja. Mało kto spodziewał się, że rozstanie się z ukochaną Gosią.

Przyjaciel, Tomasza wyjawił nawet, że zrobiono sobie z Jarka skarbonkę. Chłopak płacił za wszystko, a kiedy powiedział stop, nie mógł usiąść przy wspólnym stole wielkanocnym. Znany "chłopak do wzięcia" po takim potraktowaniu zdecydował więc zakończyć relację z kobietą. Wszystko wskazuje na to, że znowu poszukuje dziewczyny.

Tego oczekuje od kobiety Jaruś z "Chłopaków do wzięcia"

W mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym Jarek tłumaczył, że chce, aby jego nowa kobieta był "przystępna" oraz żeby cały czas przy nim była. Zwraca także uwagę na to, aby była wobec niego. Jeśli chodzi o wygląd, to nie ma on dla niego specjalnego znaczenia. Warto jednak by nie była zbyt niska.

Wszystkie kobiety Jarusia z "Chłopaków do wzięcia"

Pierwszą dziewczyną, którą pokazywał Jaruś w "Chłopakach do wzięcia" była Aneta. Związek ten trwał przez kilkadziesiąt odcinków. Niestety nie przetrwał próby czasu. Kolejną ukochaną Jarusia była Agnieszka. Kobieta też brała udział w show - Jarek poznał ją podczas spotkania ze wszystkimi uczestnikami. Po kilku randkach okazało się, że ta dwójka może być tylko przyjaciółmi. Jakiś czas później Jarek poznał Gosię, z którą stanął na ślubnym kobiercu. Niestety ich relacja również się zakończyła.

