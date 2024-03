i Autor: pixabay.com

Matura 2024

Matura 2024: Tylko taki kalkulator można wnieść na salę egzaminacyjną. To musi wiedzieć każdy maturzysta

Matura 2024 coraz bliżej. Nic dziwnego, że uczniowie zaczynają się przygotowywać do egzaminu. Co można wnieść na maturę 2024? Jaki kalkulator można mieć ze sobą? O tych rzeczach trzeba pamiętać! Przypominamy, że maturzysta koniecznie musi pamiętać o dowodzie osobistym i oczywiście czymś do pisania. Oprócz tego, na wybrane części egzaminu, można mieć też inne przedmioty, w tym m.in. kalkulator. Jaki powinien on być? Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania znajdziesz w tym artykule.