Matura 2024: Jaki długopis na maturę 2024? Co można wnieść na sale egzaminacyjną?

Matura 2024: harmonogram matur CKE

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024. Co można wnieść? O tym trzeba pamiętać!

Matura zbliża się wielkimi krokami. Rozpocznie się już 7 maja 2024 roku egzaminem z języka polskiego. Co można wnieść na maturę 2024 i o czym muszą pamiętać maturzyści? Uczniowie przystępujący do egzaminu koniecznie muszą mieć ze sobą dowód osobisty - na jego podstawie będą wpuszczani na salę egzaminacyjną. Ponadto, trzeba pamiętać o czymś do pisania. Jaki mieć długopis na maturze? Przypominamy, że jego kolor jest bardzo istotny. Zgodnie z wytycznymi, obowiązującymi od wielu lat, długopis musi być koniecznie z czarnym wkładem (może być to długopis lub pióro). W razie gdyby jeden długopis odmówił posłuszeństwa, warto zabrać więcej na zapas. To jednak nie wszystko. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych rzeczy, które można mieć na maturze 2024.

Warto pamiętać, że słowniki oraz karty ze wzorami zatwierdzone przez CKE powinna zapewnić szkoła. Na maturę nie można oczywiście wnieść ze sobą telefonu komórkowego. Przepisy nie pozwalają także na ustawienie na ławce przedmiotów mających przynieść szczęście, np. pamiątek czy maskotek. Zabronione jest również przynoszenie na salę posiłków. Dopuszczalne jest natomiast wejście z butelką wody.

