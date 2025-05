Matura 2025: BIOLOGIA. Odpowiedzi, arkusze cke już do ściągnięcia RELACJA NA ŻYWO 9 maja

Matura 2025: Harmonogram

Termin główny – od 5 do 24 maja 2025 r.‎

Część ustna: język polski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).

Część ustna: języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 18 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 22 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2025 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 9 do 11 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 19–20 sierpnia 2025 r.‎

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym) – 19 sierpnia‎.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 20 sierpnia.