Matura 2025 z biologii ZMIOTŁA maturzystów! Niektórzy będą musieli pisać ją za rok [9.05.2025]

Matura 2025 z biologii. Uczniowie opuszczają sale – odczucia są podzielone

Punktualnie o godzinie 12:00 zakończy się matura 2025 z biologii. Uczniowie powoli opuszczają sale egzaminacyjne i dzielą się swoimi wrażeniami – zarówno w rozmowach, jak i w mediach społecznościowych. Jak zwykle po egzaminie z tego przedmiotu, emocji nie brakuje. Część maturzystów przyznaje, że pytania były zgodne z ich oczekiwaniami i dobrze przygotowali się na wszystko, co mogli zobaczyć w arkuszu. – Nic mnie nie zaskoczyło, spodziewałam się takich zadań – pisze jedna z uczennic na platformie X. Nie brakuje jednak także głosów zawodu. Niektórzy uczniowie przyznają, że poziom trudności przerósł ich oczekiwania, a niektóre pytania wymagały bardzo szczegółowej wiedzy. – Jednak trudna dali ta biologię (...) – dodaje inna maturzystka.

Ostateczne wyniki będą znane dopiero za na początku lipca, ale już teraz wiadomo, że matura z biologii – jak co roku – wywołała skrajne emocje i być może ponownie okaże się jednym z trudniejszych egzaminów w tegorocznej sesji.

Jednak trudna dali ta biologię 😇wyszłam już bo mi w brzuchu burczało i nie chciałam myślącym przeszkadzać #matura2025— Jaga (@Jaga18051298) May 9, 2025

no to co napiszemy biolke za rok jeszcze raz #matura2025— natalka (@nat_ixxx) May 9, 2025

Mega łatwa ta biologia, myślę że z 90% luźno #matura2025— Max (@ryzeotpeu) May 9, 2025

No cóż pokonała mnie ta matura #matura2025— Julia 📖🎿 (@ksiazkowyskok) May 9, 2025

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej

Matura biologia 9.05.2025 – arkusz CKE, odpowiedzi, zadania

Matura biologia 2025. W piątek, 8.05.2025 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z biologii w formule 2023 i formule 2015. To piąty dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2025 z biologii? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z biologii, a nasz ekspert opublikuje sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z biologii. Bądźcie z nami na bieżąco!

