Matura 2025 biologia – ODPOWIEDZI, arkusz CKE, zadania w PDF do pobrania [9.05.2025]

Matura biologia 9.05.2025 – arkusze CKE, odpowiedzi, zadania i PDF

Matura biologia 2025 - ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ZADANIA. W piątek, 8.05.2025 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do matury 2025 z biologii w formule 2023 i formule 2015. To piąty dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2025 z biologii? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z biologii, a nasz ekspert opublikuje sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z biologii. Bądźcie z nami na bieżąco! W tym tekście podamy wam ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI I ZADANIA z matury 2025 z biologii!

Matura biologia 2025 - ARKUSZ CKE, pytania i odpowiedzi [FORMUŁA 2023]

Arkusz CKE z biologii na maturze 2025 to nieocenione źródło wiedzy dla uczniów, którzy chcą przeanalizować swoje odpowiedzi i sprawdzić, ile punktów mogli zdobyć. Co dokładnie znalazło się na maturze 2025 z biologii rozszerzonego w nowej formule? Jakie były pytania otwarte? Poniżej udostępnimy pełny arkusz CKE z matury 2025 z biologii oraz sugerowane odpowiedzi.

W galerii poniżej znajdziesz arkusz maturalny z biologii 2024 w nowej formule!

Matura 2025 biologia. ARKUSZ CKE FORMUŁA 2015

Oficjalny arkusz CKE z matury z biologii 2025 w formule 2015 zostanie udostępniony po godzinie 14:00. Znajdziesz go poniżej. Kto przystępuje do egzaminu w formule 2015? W 2025 roku taką maturę piszą absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych m.in. absolwenci 3-letniego liceum ogólnokształcącego czy 4-letniego technikum. Duża grupę stanowią osoby podchodzące do matury po raz kolejny.

W oczekiwaniu na arkusz CKE z matury 2025 z biologii przypominamy, co było na próbnej maturze z biologii. Z jakimi zadaniami musieli się mierzyć maturzyści i jakie były poprawne odpowiedzi? Zobaczcie sami w naszej galerii poniżej!

