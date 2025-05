Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 08.05.2025

Matura 2025 z biologii zbliża się wielkimi krokami. W tym roku maturalna harówka rozpoczęła się 5 maja. W tym artykule skupiamy się przede wszystkim na egzaminie maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym (podstawowego nie ma). Jest to przedmiot nieobowiązkowy, więc podejdą do niego tylko chętni. Warto wiedzieć, że w 2025 roku matura z biologii będzie inna niż do tej pory. Zmiany dotyczą kilku przedmiotów dodatkowych i biologia się do nich zalicza. Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała wszystkie szczegóły, które z pewnością zainteresują maturzystów.

Matura 2025 biologia: Ile trwa? O której się zaczyna i kończy egzamin?

Harmonogram egzaminów maturalnych jest precyzyjny. Matura 2025 z biologii na poziomie rozszerzonym rozpocznie się 9 maja (piątek) o godzinie 9:00. Na rozwiązanie z arkusza uczniowie będą mieli 3 godziny (180 minut). Oznacza to, że maturzyści skończą pisać egzamin o 12:00. Wydaje się, że to całkiem sporo, ale skomplikowane zadania mogą być czasochłonne. Zakłada się, że biologie zdają maturzyści, którzy chcą się kształcić na kierunkach medycznych, a tam wymagania zazwyczaj są duże. Na szczęście w sieci mamy sporo przydatnych materiałów, które mogą pomóc w odpowiednim przygotowaniu się do matury z biologii. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała nowości.

Matura 2025 z biologii: Zmiany na maturze, przecieki, arkusze CKE

CKE poinformowała, że poważne zmiany pojawią się m.in. na egzaminach maturalnych przedmiotów ścisłych. Co to oznacza dla uczniów? Na maturze z biologii, chemii, fizyki i geografii będzie więcej zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie tekstów, wykresów, tabel. Przygotowując się do matury warto się skupić na tego typu zadaniach.

Nie oznacza to jednak, że w sieci nie pojawi się mnóstwo oferujących przecieki przed maturą 2025 z biologii. Nasza redakcja zachęca, aby dokładnie i precyzyjnie weryfikować źródła, z których korzystamy. Oszuści będą próbowali w ten sposób wymusić przekazanie wrażliwych danych lub też uzyskać dostęp do kont bankowych. Na pewno nikt nie będzie znał odpowiedzi z matury przed rozpoczęciem egzaminu. Najlepiej korzystać z oficjalnych arkuszy CKE, które znajdziecie na stronach Komisji. Rozwiązywanie takowych na pewno pomoże w odpowiednim przygotowaniu się do egzaminu.

Redakcja naszego serwisu zebrała też arkusze z innych lat. Jeden z nich prezentujemy w galerii pod tekstem. Warto obserwować nasz serwis, ponieważ w najbliższych tygodniach pojawią się informacje, dotyczące matury z różnych przedmiotów - obowiązkowych i nieobowiązkowych. Wszystkim zdającym życzymy wymarzonych wyników.

W galerii poniżej arkusze maturalne CKE z biologii z 2024 roku

