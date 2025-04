Matura 2025 zacznie się wcześniej! Co z egzaminami? Sprawdź harmonogram CKE

Matura 2025 wcześniej niż rok temu

Zgodnie z dotychczasową tradycją, egzaminy maturalne rozpoczynały się 4 maja – niemal każdego roku była to data niezmienna, znana z wyprzedzeniem i kojarzona przez uczniów. Tak było do 2024 roku, kiedy to harmonogram został przesunięty i maturzyści rozpoczęli egzaminy dopiero... 7 maja. To była istotna zmiana – kilka dodatkowych dni na przygotowanie, ale też przesunięcie całego kalendarza egzaminacyjnego.

W 2025 roku znów następuje mała korekta terminu rozpoczęcia matury – tym razem egzaminy ruszą... 5 maja (poniedziałek). Pierwszym egzaminem będzie język polski na poziomie podstawowym. Następnego dnia, czyli 6 maja, uczniowie zmierzą się z matematyką, a 7 maja z językiem obcym. Matura 2025 zakończy się 24 maja.

W skrócie tak wygląda początek matur 2025:

5 maja (poniedziałek): język polski – poziom podstawowy

6 maja (wtorek): matematyka – poziom podstawowy

7 maja (środa): język obcy nowożytny – poziom podstawowy

To trzy kluczowe dni, które otwierają maturalny maraton. Matury w tym roku potrwają aż do 24 maja.

Matura 2025 – cały harmonogram. Terminy, które trzeba znać

Termin główny:

część pisemna: 5–22 maja

część ustna (język polski, języki obce i mniejszości): 9–24 maja (z wyjątkiem 11 oraz 16–18 maja)

Termin dodatkowy (dla osób usprawiedliwionych):

pisemne: 3–17 czerwca

ustne: 9–11 czerwca

Termin poprawkowy (dla niezdających):

pisemne: 19 sierpnia

ustne: 20 sierpnia

Jak zdać maturę 2025? Oto warunki

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzysta musi uzyskać minimum 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego, przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego, zdać egzamin z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony – bez progu).

W 2025 roku każdy maturzysta obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części pisemnej - egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy), egzaminu z matematyki (pp), egzaminu z języka obcego nowożytnego (pp) oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Matura 2025. Szczegółowy harmonogram poszczególnych egzaminów

5 maja 2025 r. (poniedziałek)

9:00 – język polski (poziom podstawowy)

6 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

14:00 – język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

7 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język angielski (poziom podstawowy), język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy)

14:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

8 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny)

14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

9 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – biologia (poziom rozszerzony)

14:00 – filozofia (poziom rozszerzony)

12 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

13 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

14 maja 2025 r. (środa):

9:00 – informatyka (poziom rozszerzony)

14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

15 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – geografia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

16 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – chemia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – historia (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny)

20 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – fizyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

21 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język polski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny)

22 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Nadchodzące święta i majówka to dla wielu osób czas odpoczynku, ale dla maturzystów może być ostatnią prostą przed egzaminami. Wolne dni na początku maja to idealny moment, by w spokoju powtórzyć materiał, przejrzeć arkusze z lat ubiegłych i uporządkować notatki. Warto dobrze wykorzystać ten czas, bo matura zaczyna się tuż po majówce.