Już prawie koniec

Matura 2025 fizyka. Ile trwa matura z fizyki? Co na maturze? Arkusze CKE, przecieki [20.05.2025]

Matura 2025: fizyka rozszerzona. Matura w części pisemnej dobiega powoli końca. We wtorek, 20 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym. Ile trwa matura z fizyki? Czego można spodziewać się w arkuszach CKE? W tym artykule znajdziesz wszystko co najważniejsze na temat fizyki na poziomie rozszerzonym.