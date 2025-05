Matura 2025: język polski. Źródło nadziei tematem wypracowania? Arkusze CKE w PDF do pobrania. RELACJA NA ŻYWO 5 maja

O której matura z języka polskiego 2025? Ile trwa? O której się kończy?

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie pierwszym egzaminem matury 2025. Matura z polskiego rozpocznie się 5 maja o godz. 9:00. To właśnie o tej godzinie uczniowie otrzymają arkusze egzaminacyjne i poznają ich zawartość. Na rozwiązanie zadań maturalnych z języka polskiego będą mieli 240 minut. Oznacza to, że jeśli egzamin zacznie się bez opóźnień, maturzyści skończą pisać egzamin z polskiego maksymalnie o 13:00.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w środę, 21 maja, o godz. 9:00. Egzamin trwa 210 minut.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego może być zaplanowana w terminie od 9 do 24 maja 2025 r. (z wyjątkiem dni: 11 maja, 16 maja, 17 maja i 18 maja).

Co będzie na maturze z polskiego?

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oznacza to, że każdy uczeń musi przystąpić do części pisemnej na poziomie podstawowym i do egzaminu ustnego z języka polskiego.

Wielu uczniów zadaje sobie pytanie: co będzie na maturze z języka polskiego? Odpowiedź jest prosta: nic poza tym, co znalazło się w programie nauczania. Dlatego wszyscy, którzy uważali na lekcjach, nie powinni mieć powodów do obaw.

W podstawie programowej, w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego, położono przede wszystkim nacisk na czytanie utworów literackich, natomiast inne teksty kultury stanowią dopełnienie rozważań nad literaturą. Uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego powinien opanować umiejętności odczytania i wykorzystania tekstów kultury z różnych dziedzin sztuki oraz rozumienia tekstów nieliterackich.

Ważną podstawę tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych stanową natomiast kompetencje językowe wraz z kompetencjami retorycznymi. Uzasadnianie własnych racji, skuteczne argumentowanie i dowodzenie są możliwe tylko wtedy, gdy wypowiedź jest napisana lub wygłoszona językiem precyzyjnym, poprawnym, w sposób logiczny i spójny.

Matura z polskiego 2025 - część pisemna

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z trzech części podzielonych na 2 arkusze.

Część 1. Język polski w użyciu

Część 2. Test historycznoliteracki

Część 3. Wypracowanie

W części 1. i 2. arkusza egzaminacyjnego znajdują się zarówno pytania i zadania zamknięte, gdzie zdający wybiera odpowiedź jak i otwarte, gdzie uczeń sam formułuje odpowiedzi.

Matura z polskiego 2025 - egzamin ustny

W części ustnej matury z języka polskiego sprawdzana jest umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Egzamin ustny z języka polskiego trwa 30 minut i składa się z trzech części:

przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut)

wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego (10 minut)

rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami (5 minut).

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającemu nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Zdający nie może również korzystać ze słowników i innych pomocy.

