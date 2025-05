Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Matematyka rozszerzona, angielski, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 12.05.2025

Matura 2025 - terminy. Kalendarz matur 2025

Przed uczniami ostatnie dni wytężonej nauki. Żeby optymalnie przygotować się do zdawanych egzaminów, abiturienci muszą zaplanować sobie naukę - co i kiedy powtórzyć, żeby na egzaminie maturalnym osiągnąć jak najlepszy wynik.

Dlatego przypominamy Wam szczegółowy terminarz matur 2025 - sprawdźcie dni i godziny, kiedy rozpoczynają się poszczególne egzaminy maturalne.

Egzaminy pisemne : od 5 do 22 maja 2025 r.

: od 5 do 22 maja 2025 r. Egzaminy ustne: od 9 do 24 maja 2025 r. (z wyjątkiem 11 oraz 16 - 18 maja).

Matura pisemna 2025 - szczegółowy harmonogram egzaminów

Matura 2025 tradycyjnie rozpocznie się od pisemnego egzaminy z języka polskiego. Zobaczcie, jak wygląda harmonogram maturalny w kolejnych dniach.

5 maja 2025 r. (poniedziałek)

9:00 – język polski (poziom podstawowy)

6 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

14:00 – język kaszubski (poziom rozszerzony)

14:00 – język łemkowski (poziom rozszerzony)

14:00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

7 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język angielski (poziom podstawowy)

9:00 – język francuski (poziom podstawowy)

9:00 – język hiszpański (poziom podstawowy)

9:00 – język niemiecki (poziom podstawowy)

9:00 – język rosyjski (poziom podstawowy)

9:00 – język włoski (poziom podstawowy)

14:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

8 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – język angielski (poziom rozszerzony)

9:00 – język angielski (poziom dwujęzyczny)

14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

9 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – biologia (poziom rozszerzony)

14:00 – filozofia (poziom rozszerzony)

12 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

13 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

14 maja 2025 r. (środa):

9:00 – informatyka (poziom rozszerzony)

14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

15 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – geografia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

16 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – chemia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – historia (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom dwujęzyczny)

20 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – fizyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

21 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język polski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom dwujęzyczny)

22 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Matura ustna 2025 - terminarz egzaminów

Egzaminy pisemne będą przeplatały się z egzaminami ustnymi. Oto najważniejsze informacje na temat tego, kiedy może odbyć się matura ustna.

Egzaminy ustne w terminie głównym:

od 9 do 24 maja 2025 r. (z wyjątkiem dni: 11 maja, 16 maja, 17 maja i 18 maja).

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy ustne w terminie dodatkowym:

od 9 do 11 czerwca 2025 r.

przeznaczone są dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym z uzasadnionych przyczyn

Egzaminy ustne przeprowadzone będą z następujących przedmiotów:

Język polski – obowiązkowy dla wszystkich zdających, z wyjątkiem tych, którzy spełnili warunki zwolnienia;

– obowiązkowy dla wszystkich zdających, z wyjątkiem tych, którzy spełnili warunki zwolnienia; Języki obce nowożytne - język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski;

- język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski; Języki mniejszości narodowych – dla uczniów zdających w szkołach mniejszości narodowych.

Poprawka matury 2025

Uczniowie, którym nie uda się zdać egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, zarówno pisemnego, jak i ustnego, będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym:

20 sierpnia 2025 (środa), godz. 9

Egzaminy ustne w terminie poprawkowym:

20 sierpnia 2025 - dokładny harmonogram egzaminów ustnych ustala dyrektor szkoły, w zależności od liczby zdających.

Co bardzo ważne, osoba, która chce przystąpić do poprawki, musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub OKE w terminie do 12 lipca 2025 roku.

Wyniki matury 2025

Wyniki egzaminów maturalnych będą znane 3 lipca 2025 roku. Tego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikuje wyniki, które matrzyści będą mogli sprawdzić w Zintegrowanym Systemie Egzaminów (ZSE).

Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września 2025 roku.

