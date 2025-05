Matura 2025 matematyka: PRZECIEKI. Arkusz CKE wyciekł do sieci? Zdjęcia hulają po X

Matura 2025 matematyka – ODPOWIEDZI, arkusze CKE, zadania w PDF do pobrania [6.05.2025]

Matura 2025 z matematyki. Jest PRZECIEK? Zdjęcie arkusza CKE na X

We wtorek, 6.05.2025 r. uczniowie w całej Polsce zmierzą się z maturą z matematyki. To jeden z tych egzaminów, który budzi największy strach i największe obawy. To również egzamin z najwyższym odsetkiem osób z negatywnym wynikiem. Nic więc dziwnego, że na kilka godzin przed maturą, uczniowie szukają w internecie przecieków przed maturą 2025, rad, wskazówek czy innych podpowiedzi przed egzaminem maturalnym.

We wtorek o poranku w portalu X zaczęły pojawiać się zdjęcia rzekomego arkusza CKE z matematyki. Na arkuszu była widoczna data 6 maja 2025 r. Zdjęcie szybko zniknęło z X, ale już chwilę później pojawiło się na innym profilu.

Zdjęcie arkusza matury 2025 w internecie. CKE mówi o unieważnieniu matury

W komunikacie opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną podano, że żadne informacje dotyczące zadań egzaminacyjnych nie zostały ujawnione przed godziną rozpoczęcia egzaminu maturalnego z języka polskiego, tj. przed godziną 9.00. Podała, że pierwsze zdjęcia kolejnych stron arkusza zostały opublikowane na jednym z serwisów społecznościowych po godz. 9.15. "Najprawdopodobniej zostały one wykonane przez zdającego, który wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne" - wskazała CKE.

CKE przypomniała, że wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej przez tego zdającego.

"Maturzysta może przekazać informację o treści zadań egzaminacyjnych po wyjściu z sali egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu, jednak wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu na sali stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty" - wyjaśniła CKE.