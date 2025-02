Matura 2025 terminy

Matura 2025 zbliża się wielkimi krokami. Maturzyści przygotowują do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Już wiadomo, jak wygląda harmonogram matur 2025.

Zanim jednak uczniowie zasiądą za maturalnymi ławkami, muszą pamiętać o kilku ważnych terminach, które czekają na nich jeszcze przed egzaminami.

Deklaracja maturalna. Do kiedy złożyć?

Najważniejsza jest deklaracja maturalna - osoby chcące przystąpić do egzaminu maturalnego muszą złożyć deklarację maturalną do 7 lutego 2025 roku. Od bieżącego roku szkolnego nie ma już obowiązku składania wstępnej deklaracji we wrześniu - teraz liczy się tylko jeden, ostateczny termin w lutym.

Koniec roku szkolnego maturzystów

Koniec roku szkolnego dla maturzystów zaplanowany jest na 25 kwietnia 2025 roku. Wtedy uczniowie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły.

Kalendarz matur 2025

Przed uczniami okres wytężonej nauki. Żeby optymalnie przygotować się do zdawanych egzaminów, abiturienci muszą zaplanować sobie naukę - co i kiedy powtórzyć, żeby na sprawdzianie osiągnąć jak najlepszy wynik.

Dlatego przypominamy Wam szczegółowy terminarz matur 2025 - sprawdźcie dni i godziny, kiedy rozpoczynają się poszczególne egzaminy maturalne.

Egzaminy pisemne : od 5 do 22 maja 2025 r.

: od 5 do 22 maja 2025 r. Egzaminy ustne: od 9 do 24 maja 2025 r. (z wyjątkiem 11 oraz 16 - 18 maja).

Szczegółowy harmonogram matury pisemnej 2025

Matura 2025 tradycyjnie rozpocznie się od pisemnego egzaminy z języka polskiego. Zobaczcie, jak wygląda harmonogram maturalny w kolejnych dniach.

5 maja 2025 r. (poniedziałek)

9:00 – język polski (poziom podstawowy)

6 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

14:00 – język kaszubski (poziom rozszerzony)

14:00 – język łemkowski (poziom rozszerzony)

14:00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

7 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język angielski (poziom podstawowy)

9:00 – język francuski (poziom podstawowy)

9:00 – język hiszpański (poziom podstawowy)

9:00 – język niemiecki (poziom podstawowy)

9:00 – język rosyjski (poziom podstawowy)

9:00 – język włoski (poziom podstawowy)

14:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

8 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – język angielski (poziom rozszerzony)

9:00 – język angielski (poziom dwujęzyczny)

14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

9 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – biologia (poziom rozszerzony)

14:00 – filozofia (poziom rozszerzony)

12 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

13 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

14 maja 2025 r. (środa):

9:00 – informatyka (poziom rozszerzony)

14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

15 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – geografia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

16 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – chemia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – historia (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom dwujęzyczny)

20 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – fizyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

21 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język polski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom dwujęzyczny)

22 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Matura 2025. Harmonogram egzaminów ustnych

Egzaminy pisemne będą przeplatały się z egzaminami ustnymi. Oto najważniejsze informacje na temat tego, kiedy może odbyć się matura ustna.

Egzaminy ustne w terminie głównym:

od 9 do 24 maja 2025 r. (z wyjątkiem dni: 11 maja, 16 maja, 17 maja i 18 maja).

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy ustne w terminie dodatkowym:

od 9 do 11 czerwca 2025 r.

przeznaczone są dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym z uzasadnionych przyczyn

Egzaminy ustne przeprowadzone będą z następujących przedmiotów:

Język polski – obowiązkowy dla wszystkich zdających, z wyjątkiem tych, którzy spełnili warunki zwolnienia;

– obowiązkowy dla wszystkich zdających, z wyjątkiem tych, którzy spełnili warunki zwolnienia; Języki obce nowożytne - język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski;

- język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski; Języki mniejszości narodowych – dla uczniów zdających w szkołach mniejszości narodowych.

Poprawka matury 2025

Uczniowie, którym nie uda się zdać egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, zarówno pisemnego, jak i ustnego, będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym:

20 sierpnia 2025 (środa), godz. 9

Egzaminy ustne w terminie poprawkowym:

20 sierpnia 2025 - dokładny harmonogram egzaminów ustnych ustala dyrektor szkoły, w zależności od liczby zdających.

Co bardzo ważne, osoba, która chce przystąpić do poprawki, musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub OKE w terminie do 12 lipca 2025 roku.

Wyniki matury 2025

Wyniki egzaminów maturalnych będą znane 3 lipca 2025 roku. Tego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikuje wyniki, które matrzyści będą mogli sprawdzić w Zintegrowanym Systemie Egzaminów (ZSE).

Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września 2025 roku.