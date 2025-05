Matura 2025: WOS. "Co CKE wymyśliło tym razem?". Pewniaki, przecieki, arkusze CKE i odpowiedzi 13 maja

Matura: 2025. We wtorek WOS na poziomie rozszerzonym. Tegoroczni maturzyści narzekają, że egzaminy na poziomie rozszerzonym są wyjątkowo trudne. Jak będzie tym razem? Jakie pytania przygotowała CKE dla maturzystów 2025? "To co kochani, jutro wos rozszerzony. Zobaczymy co CKE wymyśliło tym razem" - napisał jeden z maturzystów na X. Internauci szukają przecieków i pewniaków. Wiadomo, że w arkuszach CKE znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Do zdobycia będzie 60 punktów. Jak informuje CKE, zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych wiedzy o społeczeństwie:

Człowiek i społeczeństwo

Państwo i polityka

Prawo i prawa człowieka

Zagadnienia międzynarodowe

Egzamin z wosu rozszerzonego we wtorek o godzinie 9. Maturzyści będą mieli 180 minut na uporanie się z pytaniami przygotowanymi przez CKE. Oficjalne arkusze CKE zostaną opublikowane we wtorek (13.05) około godziny 14. O tej samej godzinie arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami znajdziecie na SE.pl.

Ostatnia powtórka przed egzaminem? Poniżej znajdziecie zeszłoroczny arkusz CKE: Matura 2024: WOS poziom rozszerzony - nowa formuła 2023.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.

