Matura 2025: Wyciek arkusza CKE z fizyki! Zdjęcia trafiły do sieci zaraz po rozpoczęciu egzaminu

Wtorkowy egzamin z fizyki w ramach matury 2025 ponownie przyniósł kontrowersje. Choć egzamin oficjalnie rozpoczął się o godzinie 9:00, już po kilkunastu minutach w internecie – a konkretnie na platformie X – zaczęły pojawiać się fotografie arkusza egzaminacyjnego. To kolejny incydent podczas tegorocznych matur, kiedy materiały CKE trafiają do sieci w czasie trwania egzaminu. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku matury z historii.

Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za publikację zdjęć. Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne będą musiały zbadać, czy doszło do naruszenia zasad przeprowadzania egzaminu oraz czy mogło to wpłynąć na jego przebieg w skali ogólnopolskiej. W przypadku potwierdzenia wycieku możliwe są konsekwencje – od unieważnienia egzaminów w wybranych szkołach po śledztwo organów ścigania.

Matura z fizyki jest jednym z przedmiotów dodatkowych, wybieranym przez uczniów planujących studia techniczne lub przyrodnicze. W 2025 roku przystępuje do niej kilka tysięcy maturzystów w całym kraju.

Matura fizyka 2025. We wtorek, 20.05.2025 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do matury 2025 z fizyki w formule 2023 i formule 2015. To kolejny dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2025 z fizyki? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z fizyki, a nasz ekspert opublikuje sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z fizyki. Bądźcie z nami na bieżąco!

